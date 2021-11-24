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İSLAM Üç aylar ne zaman başlayacak 2022? Üç aylar ne zaman giriyor?
İSLAM

Üç aylar ne zaman başlayacak 2022? Üç aylar ne zaman giriyor?

Üç aylar ne zaman başlayacak? Mübarek üç ayların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Pek çok kişi “Üç aylar ne zamana denk geliyor?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, üç aylar ne zamana denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 19:22:00 -
Üç aylar ne zaman başlayacak 2022? Üç aylar ne zaman giriyor?

2022 yılına kısa bir zaman kaldı. Pek çok kişi yeni yılla birlikte üç ayların başlayacağı tarihi de araştırmaya başladı. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç aylar ne zaman başlayacak 2022 üç aylar ne zaman giriyor?

2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. 3 ayların hemen ardından gelen ilk kandil olan Regaib Kandili ise 3 Şubat 2022'de idrak edilecek.

2022 dini günler takvimi

Üç ayların başlangıcı       2 Şubat 2022

Regaib kandili                    3 Şubat 2022

Miraç kandili                      27 Şubat 2022

Berat kandili                      17 Mart 2022

Ramazan başlangıcı         2 Nisan 2022

Kadir Gecesi                      27 Nisan 2022

Ramazan bayramı arifesi              1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.gün               2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.gün               3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.gün               4 Mayıs 2022

Kurban bayramı arifesi  8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.gün   9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.gün   10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.gün   11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.gün   12 Temmuz 2022

Hicri yılbaşı                         30 Temmuz 2022

Aşure günü                        8 Ağustos 2022

Mevlid kandili                    7 Ekim 2022

Üç ayların hükmü nedir?

Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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