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Üç ay boyunca hurma yedi, ameliyatlık oldu!

Ordu'da üç ay boyunca Trabzon hurmasını çekirdekleriyle birlikte yiyen 48 yaşındaki kadının midesinde oluşan 2 taşlaşmış gıda artığı ameliyatla alındı.

15 Ocak 2019 Salı 16:38
Üç ay boyunca hurma yedi, ameliyatlık oldu!

Ordu'da üç ay boyunca çekirdekleriyle Trabzon hurması yiyen kadının midesinde oluşan 2 taşlaşmış gıda artığı ameliyatla alındı.

Çatalpınar ilçesinde yaşayan Hamide Kayıkçıoğlu (48), erken doyma, tokluk hissi, kilo kaybı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Ordu'daki özel bir hastaneye başvurdu.

Ameliyat iki saat sürdü

Hastanenin gastroenteroloji bölümünde, Doç. Dr. Fuat Ekiz tarafından muayene edilen Kayıkçıoğlu'nun midesinde, biri 7, diğeri 3 santimetre çapında 2 taşlaşmış gıda artığı tespit edildi.

Taşlaşmış gıda artıklarının endoskopi sırasında alınamaması üzerine hastanın ameliyatına karar verildi. Genel cerrah Nihat Polat tarafından gerçekleştirilen operasyon, yaklaşık 2 saat sürdü.

Doç. Dr. Ekiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanelerine başvuran hastanın mide çıkışındaki darlık nedeniyle yediği gıdaların sindirilip bağırsaklara geçmediğini belirlediklerini söyledi.

Çekirdekleriyle yemesi sebep oldu

Gıda artığı aşırı sert olduğundan endoskopik yöntemle parçalayıp çıkarmanın mümkün olmadığını anlatan Ekiz, ameliyata alınan hastanın mide içinde oluşan 2 bezoar (bazı gıda madde liflerinin kümeleşip sertleşmesiyle oluşan kitle) yapılaşmasının çıkarıldığını belirtti.

Ekiz, hastanın midesinde oluşan taşlaşmış gıda artıklarının, 3 ay boyunca hemen hemen her gün azar azar tükettiği Trabzon hurmasını çekirdekleriyle yemesinden oluştuğunu tespit ettiklerini kaydetti.

"Günlük 1-2 tane çekirdeksiz yenmeli"

Trabzon hurması veya diğer adıyla cennet hurmasının çok tüketilen bir besin olduğuna dikkati çeken Ekiz, "Bu faydalı meyvenin aşırı ve çekirdekleriyle birlikte tüketilmesi riskli olabilir. Günlük 1-2 adet çekirdekleri çıkartılarak tüketilmesi sağlık açısından daha faydalı olacaktır." dedi.

Sağlığına kavuşan Hamide Kayıkçıoğlu ise doktorlarına teşekkür etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:38
  1. Ordu
  2. Trabzon hurması
  3. kilo kaybı
  4. gastroenteroloji
  5. bezoar
  6. Hamide Kayıkçıoğlu

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