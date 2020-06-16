Üç arkadaşın Kızılırmak macerası kabusa dönüştü

Sivas’ta eğlenmek için deniz bisikleti ile girdikleri Kızılırmak’ta akıntıya kapılan ve halatı ırmak kenarındaki bir ağaca dolayıp durmayı başaran üç arkadaş, AFAD ve itfaiye ekiplerince ırmaktan çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, M.K., B.V. ve U.E. isimli üç arkadaş eğlenmek için deniz bisikleti ile Kızılırmak’a girdi. Akıntıya kapılınca deniz bisikletini kontrol etmekte güçlük yaşayan şahıslar, tarihi Eğri Köprü’ye kadar sürüklendi. Grup yanlarındaki halatı ırmak kenarındaki bir ağaca dolayıp durmayı başardı. Kıyıya çıkamayan arkadaşlar, cep telefonu ile yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 kişiyi Kızılırmak’tan çıkarttı.

Kurtarılan gençlerden biri çamurda kalan ayakkabısına üzülerek, “Kurtarıldık sıkıntı yok. Eğlenmeye gitmiştik. İlerden bindik, akıntıya kapıldık. Ayakkabıyı da orada çamurda bıraktık” dedi.