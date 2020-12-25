Uber’e erişim engeli kaldırıldı
İstinaf mahkemesi, Uber’e erişim engelini kaldırdı ve Uber’in sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin verdi.
Uber Türkiye’den yapılan açıklamada, istinaf mahkemesinin aldığı karar ile Uber’e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı bulduğu belirtildi. Açıklamada, “İstinaf mahkemesi, kararı bozarak Uber’e erişim engelini kaldırdı. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek” denildi. Uber Türkiye’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da “Uygulamamız, sarı taksilerle İstanbullulara hizmet vermeye devam edecek. Türkiye’deki kullanıcılarımızla yeniden buluşacağımız için heyecanlıyız” ifadelerine yer verildi.