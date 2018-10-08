UBER'den vergi adımı! Kayıt oldu

Aylardır UBER-taksi krizi sürüyor. Taksicilerle UBER sürücüleri arasındaki kavga gürültü bitmek bilmiyor. Taksiciler UBER'i ekmekleriyle oynamakla suçluyor. UBER'in Türkiye'den kazandığı yüzde 20'lik gelirin vergisini vermemesi de çok eleştiriliyor, çok tartışılıyor.

İşte şimdi UBER, bu vergi eleştirilerine karşın önemli bir adım attı ve Maslak Vergi Dairesi'ne kaydoldu.

Habertürk'ün haberine göre; adresini Hollanda Amsterdam olarak gösteren UBER, Maslak Vergi Dairesi'ne Türkiye'den kazandığı yüzde 20'lik komisyonun bedelini ödemeye başladı.