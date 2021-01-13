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Teknoloji Uber'den Türkiye açıklaması
Teknoloji

Uber'den Türkiye açıklaması

Uber, erişim engeli kararının istinaf mahkemesi tarafından kaldırılmasının ardından yeniden faaliyete geçiyor. Siteye erişim engelinin kaldırılmasının ardından Uber, Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 09:56:00 -
Uber'den Türkiye açıklaması

Taksi uygulaması Uber, erişim engeli kararının istinaf mahkemesi tarafından kaldırılmasının ardından yeniden faaliyete geçiyor.

Uber Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular'a tekrar merhaba!" denildi.

İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemenin Uber'in web sitesine ve uygulamasına dönük aldığı erişim engeli kararını 23 Aralık 2020 tarihinde aldığı kararla kaldırmıştı.

Karara ilişkin Uber Global sözcüsü "Türkiye'ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz." demişti.

Taksicilerin de yolcu bulmak için kullandığı Uber'e karşı taksici dernekleri ve birlikleri dava açmış ve dava sonucunda Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış, web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli getirilmişti.

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