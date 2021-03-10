Türkiye’de taksiciler ile Uber sürücüleri arasında sık sık kavgalar söz konusu oluyordu. Taksicilerin haksız rekabetten dem vurarak Uber’in yasaklanmasını talep ediyordu ve öylede olmuştu. Uber Türkiye’de yasaklanmıştı. Ancak Uber, bu yasağın kaldırılması için mahkemeye başvuruşu. İstinaf mahkemesi de Uber’i haklı buldu ve Uber’e erişim engelini kaldırdı. Mahkeme kararı ile Uber'in sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin verilmiş olundu. Bu karar sonrası Uber İstanbul’da hizmet vermeye başladı. İstanbul’da hizmete başlayan Uber’den Ankara için de karar çıktı. Peki Uber nerede var? Uber Ankara’da başladı mı?