Uber nerede var? Uber Ankara’da başladı mı?
Türkiye’de taksiciler ile Uber sürücüleri arasında sık sık kavgalar söz konusu oluyordu. Taksicilerin haksız rekabetten dem vurarak Uber’in yasaklanmasını talep ediyordu ve öylede olmuştu. Uber Türkiye’de yasaklanmıştı. Ancak Uber, bu yasağın kaldırılması için mahkemeye başvuruşu. İstinaf mahkemesi de Uber’i haklı buldu ve Uber’e erişim engelini kaldırdı. Mahkeme kararı ile Uber'in sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin verilmiş olundu. Bu karar sonrası Uber İstanbul’da hizmet vermeye başladı. İstanbul’da hizmete başlayan Uber’den Ankara için de karar çıktı. Peki Uber nerede var? Uber Ankara’da başladı mı?
Uber, İstanbul'dan sonra bugün itibarıyla Ankara'da da hizmet vermeye başladı. Uber Türkiye'den yapılan açıklamada, Ankaralıların bugünden itibaren Uber uygulaması üzerinden sarı taksi çağırabileceği bildirildi.
Uber'in, İstanbul'da hizmet vermeye başladığı 2014'ten beri popüler bir güvenli ulaşım seçeneği haline geldiği belirtilen açıklamada, Türkiye'de 4,7 milyondan fazla kişi tarafından indirilen uygulamanın İstanbul'da 18 bin taksi sürücüsü tarafından kullanıldığı aktarıldı. Açıklamada, "MERHABAANKARA" kodunu kullanarak mart ve nisan boyunca Ankara'da yapılacak bir yolculuğun 40 liraya kadarlık tutarının hediye olacağı bilgisi verildi.