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Dünya Uber aracını gasp etmeye çalışan çocuklar felakete neden oldu
Dünya

Uber aracını gasp etmeye çalışan çocuklar felakete neden oldu

ABD'nin başkenti Washington'da Uber aracını gasp etmeye çalışan 2 çocuk Mohammad Anwar isimli şoförün ölümüne neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 01:37:00 -

Washington'da Uber sürücüsü Anwar'ın içinde olduğu aracının iki kişi tarafından gasp edilmeye çalışıldığı ve o esnada Anwar'ın ''Onlar hırsız! Bu benim arabam.'' diye bağırdığı görüntü medyaya yansıdı.

Gasp sırasında aracın hareket halindeyken yol kenarına çarpıp devrilmesi sonucu 66 yaşındaki Pakistan asıllı Uber sürücüsü Mohammad Anwar geçen salı günü hayatını kaybetti.

Metropolitan Police Departmanından yapılan açıklamada ise 13 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğunun Anwar'a aracında elektroşok tabancası ile saldırdığı, gasp sırasında kaza yaşandığı ve bu iki kişiye cinayet ve silahlı gasp suçlamaları yöneltildiği bildirildi.

Anwar'ın ailesi ise ''GoFundMe'' websitesinde yaptığı paylaşımda Anwar'ın 2014'te Pakistan'dan ABD'ye göç ettiğini belirtti.

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