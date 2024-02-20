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Dünya UAD'da Şili'den tokat gibi İsrail sözleri!
Dünya

UAD'da Şili'den tokat gibi İsrail sözleri!

Yeniakit Publisher
2024-02-20 20:15:00 -
UAD'da Şili'den tokat gibi İsrail sözleri!

Uluslararası Adalet Divanı’nda Şili’yi temsilen konuşan Ximena Fuentes Torrijo, katil İsrail'e ilişkin tokat gibi sözler sarf etti.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından Hollanda’nın Lahey kentindeki Barış Sarayı’nda düzenlenen "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmalarında günün son konuşması Şili tarafından yapıldı.

'Uluslararası hukukun sistematik olarak ihlal edilmesi İsrail'in devlet politikasının bir parçasıdır'

Şili’yi temsilen konuşan Ximena Fuentes Torrijo, "İsrail'in politikaları bölgede iki devletli bir çözüme ve sürdürülebilir bir barışa ulaşma ihtimaline ters düşmektedir” dedi.

“İsrail'in sistematik ihlalleri, Filistinlilerin haklarını etkin bir şekilde korumak için işgale son verilmesini gerektirmektedir. İsrail bu ihlalleri durdurmak, tam tazminat ödemek ve tekrarlanmayacağına dair uygun güvenceler sunmakla yükümlüdür. Diğer devletler de bu durumun sona erdirilmesi için işbirliği yapmakla yükümlüdür.

Doğal kaynakların sömürülmesi, yerleşim politikaları, duvarın inşası, ileri karakolların yasallaştırılması gibi eylemleriyle İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarını süresiz olarak kontrol etme niyetini ortaya koymuştur. Uluslararası hukukun sistematik olarak ihlal edilmesi İsrail'in devlet politikasının bir parçasıdır."

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