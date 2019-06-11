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U16 Türkiye Şampiyonası başlıyor

2019 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1.

11 Haziran 2019 Salı 12:09
U16 Türkiye Şampiyonası başlıyor

2019 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 69 ilden 119 takımın katılımı ile yarın başlıyor.


Müsabakalar 6’şar takımlı 15 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 12 - 15 Haziran 2019 tarihlerinde,4’er takımlı 6 grupta ise 13 - 15 Haziran 2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 grup merkezinde oynanacak.


İstanbul, Tekirdağ, Düzce, Kocaeli, Uşak, Kütahya, Bolu, Burdur, İzmir, Denizli, Konya, Kırşehir, Bartın, Çorum, Gümüşhane, Giresun, Aksaray, Bingöl, Erzurum, Mersin, Kilis ve Şanlıurfa grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2. kademe müsabakaları oynanacak. 2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.


Aletikspor Kırşehir’de, Şekerspor Aksaray’da oynayacak


Kayseri’yi U16 Türkiye Şampiyonasında Kayseri OSB Atletikspor ve Kayseri Şekerspor takımları temsil edecek. Kayseri’de şampiyon olarak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanan iki takımın grupları belli oldu. Kayseri OSB Atletikspor 13-15 Haziran 2019 tarihleri arası Kırşehir Grubunda mücadele edecekken, Kayseri Şekerspor ise 12-15 Haziran 2019 tarihleri arası Aksaray Grubunda mücadele edecek. OSB Atletikspor Kırşehir Grubunda, Aksaray Kılıçaslan Ortaokulu, Konya Kadıköyspor ve MKE Çankırıspor ile oynayacak. Kayseri Şekerspor ise,Aksaray Grubunda Mersin Akdenizspor, Mersin B.B. Meskispor, Adana A.Ş, Ankara Ostimspor ve Ankara Ulubeyspor ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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