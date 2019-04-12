U-15 Türkiye Şampiyonası Kahramanmaraş’ta başladı Kahramanmaraş’taü 2018-2019 sezonu U-15 Türkiye Şampiyonası 1.

Kahramanmaraş’taü 2018-2019 sezonu U-15 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakaları başladı.

2018-2019 sezonu U15 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları 6’şar takımlı 17 grupta ve 5 takımlı 1.grupta 11- 14 Nisan 2019, 4. grupta ise 17- 20 Nisan 2019 tarihlerinde start alacak.

2018-2019 Sezonu U-15 Türkiye Amatör Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları doğrultusunda Kahramanmaraş grubuna Oğuzspor, Kale Gençlerbirliği, Diyarbakır DSİ, Elazığ Yolspor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ve Adıyaman takımı gelecek.

Birinci kademe müsabakaları İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Aydın, Muğla, Denizli, Adana, Aksaray, Osmaniye, Kahramanmaraş, Van, Siirt, Artvin, Kırıkkale, Çankırı, Ordu ve Bayburt illeri olmak üzere 22 grup merkezinde 131 takımın katılımıyla oynanacak. İkinci kademe müsabakaları, birinci kademede grup birincisi olan 22 takımın katılımıyla 4 ayrı grup merkezinde final müsabakaları ise ikinci kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla oynanacak.

Çarşamba günü ASKF Mehmet Bağrıaçık toplantı salonunda gerçekleştirilen fikstür çekiminde belirlenen eşlemede Kahramanmaraş grubuna Oğuzspor, Kale Gençlerbirliği, Diyarbakır DSİ, Elazığ Yolspor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ve Adıyaman takımı geldi.

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