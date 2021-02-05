TYT’de 200 puan alan adaylar YKS’ye nasıl başvuracaklar? YKS 2020 TYT puanı nasıl kullanılır?
Geçen yıl TYT’den 200 ve üzeri puan alan bu sene YKS’ye başvuruyu nasıl yapacak? TYT’den 200 ve üzeri puan alanların puanları nasıl hesaplanacak? Geçen yıl sınava giren ve TYT’de 200 puan alan adaylar YKS’ye nasıl başvurabilecek? Geçen yıl YKS sınavına girip de 200 ve üzeri puan alanlar bu sene hangi puanı kullanacak? 2020 YKS sınavında 200 puan ve üzeri alanlar 2021 YKS’ye girecek mi? soruları YKS 2021 başvurularının alınmaya başlanmasıyla merak edilmeye başlandı. Peki TYT 200 puanı bu sene kullanma şartları neler? TYT 200 ve üzerinde puanı olan adaylar 2021 YKS aday başvuru formunu nasıl dolduracak? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor, puanları düşer mi?
2021 YKS başvuruları başladı. YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. Geçen yılki YKS sınavına girip de TYT’den 200 ve üzeri puan alan öğrenciler 2021 YKS sınavına yeniden girip girmeyeceklerini, 2021 YKS sınavına gireceklerse puanlarının düşüp düşmeyeceğini, YKS sınavına bu yıl girerse geçen yılki puanı mı bu sene ki TYT puanını mı kullanacaklarını merak ediyor. TYT 200 ve üzerinde puanı olan adaylar 2021 YKS aday başvuru formunu nasıl dolduracak? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Puanları düşer mi? Hangi soruların yanıtlarını bu yayında bulabilirsiniz.
2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2021-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2021-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur. İşte ÖSYM’nin 2021 YKS başvuru kılavuzunda yer alan TYT’den 200 ve üzeri puan alan adayların durumuna ilişin detaylar.
2021 YKS başvuru kılavuzu için tıklayın