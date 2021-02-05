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Eğitim TYT puanı 200 ve üzeri olanlar AYT sınavına girecek mi? 2020 TYT puanı 200 ve üzeri olan 2021 AYT sınavına giriyor mu?
Eğitim

TYT puanı 200 ve üzeri olanlar AYT sınavına girecek mi? 2020 TYT puanı 200 ve üzeri olan 2021 AYT sınavına giriyor mu?

TYT puanı 200 ve üzeri olanlar AYT sınavına girer mi? Geçen yıl TYT puanı 200 ve üzeri olanlar bu sene AYT sınavına girer mi? 2020 TYT puanı 200 ve üzeri olan 2021 AYT sınavına giriyor mu? ÖSYM YKS başvuru kılavuzuna göre, YKS'nin ilk oturumu olan temel Yeterlilik Testi'nin 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 27 Haziran'da yapılacak. Bu arada YKS 2021 başvuruları da başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:05:00 - 2021-02-05 11:06:07
TYT puanı 200 ve üzeri olanlar AYT sınavına girecek mi? 2020 TYT puanı 200 ve üzeri olan 2021 AYT sınavına giriyor mu?

ÖSYM tarafnıdan 2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. YKS sınavına girecekler YKS başvurularını 4 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında yapacak. Adaylar 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler. Geçen yıl YKS sınavına girmiş kişinin puanı 200 ve üzeri ise o zaman 2 yıl geçerlilik süresi ile bunu kullanabilir. Yani 2020 yılında TYT sınavına girecek olan kişiler bu puanı daha sonra 2 yıl boyunca TYT puanını kullanabilecekler. Ancak aynı durum AYT puanı için geçerli değil. AYT puanı da yine 1 yıl süre geçerli olacak şekilde kullanılabilmektedir. Dolayısıyla TYT puanı 200 ve üzeri olanlar AYT sınavına girecek mi? sorusunun cevabı hayır olacaktır.

Geçen yıl YKS puanı ile yerleşenlerin bu yıl YKS sınavına girse puanı düşer mi?

Geçen yıl YKS puanımla bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı? Evet. 2019-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

2020 TYT puanı 200 ve üzeri olan 2021 AYT sınavına giriyor mu?

TYT ve AYT puanı kaç yıl geçerli? YKS köklü değişiklik ile beraber TYT ve AYT puanlarının geçerlilik süresini değiştirdi. Bu doğrultuda AYT puanı yine aynı şekilde bir yıl geçerlilik süresine sahiptir. Ancak TYT puanı ise 1 yıl yerine artık 2 yıllık geçerlilik süresi ile ön plana çıkıyor. Sınava girecek olan kişiler gerekli olan kriterleri yerine getirdikleri takdirde, TYT puan üzerinden 2 yıl geçerli olacak şekilde değerlendirebilmektedir.

Ancak mutlaka TYT konusunda en az 200 puan alınması gerektiği unutulmamalıdır. Eğer kişinin puanı 200 ve üzeri ise o zaman 2 yıl geçerlilik süresi ile bunu kullanabilir. Yani 2020 yılında TYT sınavına girecek olan kişiler bu puanı daha sonra 2 yıl boyunca kullanma hakkını elde edebilmektedir.

AYT puanı da yine 1 yıl süre geçerli olacak şekilde kullanılabilmektedir. Bütün adayların nihai başarı sıralaması doğrultusunda belirlenecek olan o yılın puanlaması eşliğinde, kişi daha önce elde ettiği TYT ve AYT puanlarını değerlendirebilme hakkına sahip oluyor. Bu durumda herhangi bir hak geçmeden aynı şekilde ve aynı puan üzerinde YKS bünyesinde bunu kullanmak mümkün. Ancak AYT için 1 yıl ve TYT adına 2 yılı geçirmemek önemlidir.

Geçen seneki TYT puanını kullanının puanı düşüyor mu?

2021 YKS başvuru kılavuzu için tıklayın

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