TYT oturumunda kaç soru soruluyor? ÖSYM TYT-AYT soru sayısı 2021

2021-YKS ne zaman yapılacak ve testlerin süresi ne olacaktır? TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. YDT, 28 Haziran 2021 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS sınav konuları hangileri?

TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

TYT testinden kaç soru soruluyor?

TYT’de 40 Türkçe, 5 tarih, 5 coğrafya, 5 felsefe, 5 din kültürü, 40 matematik, 7 fizik, 7 kimya ve 6 biyoloji sorusu olmak üzere toplam da 120 soru adaylara soru veriliyor.

AYT testinden kaç soru soruluyor?

İkinci Oturumda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır.