TYP kura sonucu sorgulama | iskur.gov.tr TYP başvuru sonucu öğren

İŞKUR TYP başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla kuraların çekileceği tarihi bekliyor. İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP başvuru sonucu sorgulama ve iskur.gov.tr TYP başvuru sonucu öğrenme gibi ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR TYP başvuru sonuçları bazı illerde açıklanmaya başlandı. Noter kurası ile belirlenen İŞKUR TYP kura çekiliş sonuçları, kurumlar tarafından tarihlerde açıklanmaktadır.

TYP kura sonucu nasıl öğrenilir?

İŞKUR'un Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında okullarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Güvenlik, MEB Çevre Düzenlemesi, MEB bakım onarım ve temizlik alanlarında görevlendirilecek adayları belirlemek kura çekilişi yapıldı. Bazı illerde kura sonuçları açıklanmaya başlandı. Adaylar, bulundukları illerin il milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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TYP istihdamında maaşlar nasıl olacak?

Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında okullarda istihdam edilecek adaylar Asgari ücret (2.020,90 TL) alacak. Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL) karşılanacak. TYP’de haftalık çalışma süresi ise 45 saat olacak. Personeller, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresince 14 gün ücretsiz izin kullanabilecek. Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir maaş ödenmeyecek.