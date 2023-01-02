TYB’nin ‘Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri’ sahiplerini buldu
Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”ni kazanan isim ve eserler, kamuoyuna duyuruldu.
Kültür, sanat, edebiyat ve düşünce camiasında 2022’de meydana gelen gelişmeleri takip eden TYB, değerlendirme sürecinin ardından ödüle layık görülen isim ve eserleri belirledi.
Ödül kazanan isim ve eserleri kamuoyuna açıklamak üzere TYB Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, TYB için 2022’nin oldukça verimli geçtiğini ifade ederek “Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni” ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u anma programlarının da aralarında bulunduğu pek çok etkinlik düzenlediklerini belirtti.
Ödül kazanan bazı isim ve eserleri:
Hikaye: Ali Işık - Üç Günlük Dünyanın İkinci Günü
Şiir: Atakan Yavuz - Düşerken Söylenecek Şarkılar
Roman: İsmail Özen - Karlı Bir Gece Vakti
Deneme: Ahmet Edip Başaran - Sahipsiz Güzel
Edebi Tenkit: Servet Şengül - Epik Damar
Fikir: Taşkın Tuna - Var Olmak Ya da Olmamak
Araştırma: Mustafa Çıpan - Pir-i Sani Divane Mehmet Çelebi