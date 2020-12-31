TYB'nin 2020 ödüllerinin sahipleri belli oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından verilen bu yılın "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerini almaya hak kazanan isimler açıklandı.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Acısı, tatlısı ve hüznüyle bir yılın daha geride kaldığını söyleyen Arıcan, "Bu vesile ile 2021'in sağlık, selamet, esenlik ve hayırlar getirmesini, birliğimize, beraberliğimize ve ülkemizin huzuruna vesile olmasını diliyorum." dedi.

Arıcan, Kovid-19'un etkilerinin her geçen gün daha da arttığını, kimi vakalarda ölüm, kimi vakalarda ise kalıcı solunum yolu hasarlarına sebebiyet veren salgının eğitimden, ekonomiye, sağlıktan çalışma hayatına, kültür sanattan spor dünyasına kadar geniş bir alanı olumsuz etkilediğini anımsattı. Arıcan, bu süreçte başta sağlık çalışanları olmak üzere vefat eden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet, tedavi görenlere de acil şifalar dileyerek geçmiş olsun dileklerini sundu.

Türkiye'de salgının görülmeye başladığı ilk günden itibaren "evde kal" çağrılarına destek veren vatandaşlar için "Bu zor günlerde edebiyattan güç alalım" sloganıyla, yazar, akademisyen ve eleştirmenlerin tavsiyelerinden de yararlanarak kitap listeleri oluşturduklarını belirten Arıcan, yetişkinlere, gençlere ve çocuklara hitap eden tavsiyelerin büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanması kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren Arıcan, şunları kaydetti:

"Akif konusundaki hassasiyetlerini her zaman takdirle andığımız Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanımız sayın Mustafa Şentop’a 2021 'İstiklal Marşı Yılı' olsun teklifimizi arz etmiştik. Girişimlerimiz sonuç verdi ve TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu ve TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin ortak önergesiyle, 2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' olmasını içeren düzenleme kabul edildi. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarına ve milletvekillerine teşekkür ediyorum."

- Salgının yıpratıcı etkisine rağmen eserler verilmiş

Arıcan, Türkiye Yazarlar Birliğinin Türkiye'de en fazla üyeye sahip, etkili bir yazar kuruluşu olduğunu, 42 yıllık deneyimini tüm dünyaya aktardığını; kültür yayınları, paneller, sempozyumlar, şiir şölenleri, tarih, kültür, edebiyat sohbetleri, kültür kervanları, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlediğini anlattı.

2020 yılına ilişkin "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödül çalışmalarını dün tamamladıklarını belirten Arıcan, yayıncı, yazar, şair, akademisyen ve eleştirmenlerden oluşan ödül seçici kurulunun, önceki yıllarda olduğu gibi yine yazar ve sanatçıların eserlerinin belirlenmesinde büyük bir hassasiyet gösterdiğini ifade etti.

Arıcan, bu çalışmalar sırasında sevindirici bir durumla karşılaştıklarını dile getirerek, "Salgının yıpratıcı etkisine rağmen romandan hikayeye, şiirden denemeye, televizyon dizilerinden sinemaya kadar kültür, sanat ve edebiyat alanında çok önemli yayın ve eserlerin olduğunu gördük. Her biri ayrı ayrı ödüle layık bu eserlerin sahiplerini de kutluyorum, başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eser sahiplerine gelecek günlerde açıklayacakları bir tarihte ödülleri takdim edeceklerini bildiren Arıcan, ödüllere layık görülen, özgün eserler ile Türk kültür, sanat ve edebiyat hayatına önemli katkılarda bulunan yazar, bilim insanı ve mütefekkirleri tebrik etti.

- "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"

Hikaye dalında "Gömleği Yalnız" kitabıyla Mustafa Şahin, şiir dalında "Bütün Ayrılıklar" kitabıyla Suavi Kemal Yazgıç, roman dalında "Kalbin Arka Odası" eseriyle Ayşegül Genç, deneme dalında "Benim Dağlarım" kitabıyla Dursun Çiçek, araştırma dalında "Ethostan Ahlaka" eseriyle Hümeyra Özturan, fikir dalında "Osmanlı Düşüncesi" eseriyle Tahsin Görgün, inceleme dalında "Fethedilenlerin Gözüyle Anadolu’nun Fethi" eseriyle İbrahim Tellioğlu, hatıra dalında "Kendimden Kendime" eseriyle Emine Işınsu, gezi dalında "Şehir Kokusu" kitabıyla Mehmet Mazak, edebi tenkit dalında "Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirleri ve Şiirlerindeki Değişmeler" kitabıyla İbrahim Kavaz, tercüme dalında Taha Abdurrahman'ın "Ahlak Sorunsalı Batı Modernitesinin Ahlaki Eleştirisine Bir Katkı" eserindeki tercümesiyle Tahir Uluç, biyografi dalında "Mehmet Akif Tutuşmuş Bir Yürek, Adanmış Bir Hayat" kitabıyla Alim Kahraman, çocuk yayınlarında "Değerli Masallar" eserleriyle Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları bu yılın ödül alacak isimleri oldu.

Basın, yayın, televizyon ve radyo alanında da ödüller verildi.

Buna göre basın alanında, "Basın Fıkra" kategorisinde Merhaba gazetesinden Hüzeyme Yeşim Koçak, röportajda Star gazetesinden Hale Kaplan, fikir kategorisinde Yenisöz gazetesinden Ahmet Doğan İlbey, kültür-sanat haberleri dalında Karar gazetesinden Saliha Sultan, dergi yayıncılığında Ay Vakti, Türk Müziği'nde "Evlad-ı Fatihan'dan Kadim Sesler Balkan İlahileri 2" eseriyle Ubeydullah Sezikli, TV Belgesel dalında TRT Belgesel'de yayınlanan "Anne Gidince" belgeseliyle Zeynep Keçeciler, Halk Kültürü dalında "Konya’da Kültürel Hayat" eseriyle Ali Işık, TV Dizi dalında TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı, Şehir Kitabı dalında "Şehir ve Modern" eseriyle Ekrem Özdemir, Radyo Programı dalında TRT Nağme'de yayınlanan "Musikiye Dair" programıyla Mustafa Doğan Dikmen bu yıl ödül verilecekler arasında yer aldı.

Kamu Yayıncılığı kategorisinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Yayıncılık Özel kategorisinde Ketebe Yayınları, Elektronik Yayıncılık kategorisinde ise "Fikircografyasi.com" ödül almaya hak kazandı.

Kültür ve sanat hayatına uzun süreli katkılarından dolayı Prof. Dr. Yalçın Koç, Prof. Dr. Erol Göka ve Mustafa Ruhi Şirin "Üstün Hizmet Ödülü"ne değer bulundu.











