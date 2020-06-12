Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatma kararına tepki

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı, Twitter'ın Türkiye'de bazı hesapları kapatmasına ilişkin, "İfade özgürlüğü sadece muhaliflere değil, iktidar partisini destekleyenlere, devletimizin operasyonlarını doğru bulup Mehmetçiğimize dua edenlere ve terör örgütlerine terör örgütü diyenlere de tanınmış bir haktır." açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, AK Parti ve gençlik kollarının milletle her zaman aynı dili konuştuğu belirtildi. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milletin hassasiyetlerini, tepkilerini ve duygularını en iyi anlayan ve bu doğrultuda mücadele veren bir siyasi parti olduğu ifade edilen açıklamada, güçlü teşkilatlar ve milletin yoğun ilgisinin AK Parti’nin gündem belirleme kabiliyetini çok yüksek bir seviyede tuttuğu vurgulandı.

Sadece Gençlik Kollarının 1,2 milyon üyesi ile pek çok siyasi partinin toplam seçmeninden daha kalabalık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Twitter, kendi siyasi ölçülerince bir işlem gerçekleştirip bunu aklamak için Stanford Üniversitesine silinen hesapların verilerini iletmiş ve bir rapor yazdırmıştır. Raporu kaleme alanların siyasi pozisyonları, sosyal medya hesaplarından da açıkça görülmektedir. Kendilerinden farklı düşünen herkesin muhakkak tek bir merkezden yönetildiğini iddia edebilecek kadar sığ düşünenlerin eseri olan bu rapor, mantık ve nedenselliği adeta buruşturup çöpe atmıştır. İnsanların, kendi hür iradeleriyle benzer ve sosyal medyanın dayattığı çerçevenin dışında düşüncelere sahip olmalarını zihinlerine sığdıramamışlar ve iftira muhatabı olarak da partimizi ve Gençlik Kollarını seçmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek vermekten tutun, ülkemiz genelinde kabul edilen bir referandumu desteklemeye, PKK, DEAŞ ve YPG’nin terör örgütü olduğunu belirtmeye kadar pek çok alakasız gerekçeye dayanılarak hesaplar kapatılmış olup toplum da bu saçmalıkları kabul ve desteğe zorlanmaktadır."

İfade özgürlüğünün sadece muhaliflere değil iktidar partisini destekleyenlere, devletin operasyonlarını doğru bulup Mehmetçiğe dua edenlere ve terör örgütlerine terör örgütü diyenlere de tanınmış bir hak olduğunun anlatıldığı açıklamada, kapatılan hesapların parti yahut Gençlik Kolları ile hiçbir ilgisi bulunmadığı aktarıldı.

Twitter’daki "AKGenclikGM" hesabının rapora konu hesapların kapatılmasından önceki ve sonraki verileri incelendiğinde de takipçi sayılarında negatif yönde hiçbir değişiklik olmadığı açıkça görüleceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hiçbir zorbalığa boyun eğmediğimiz gibi sosyal medya sitelerinin ve işlemden sonra yapılanı aklamak üzere rapor yazan taşeron akademinin zorbalığına da boyun eğmiyoruz. İfade özgürlüğünü sadece kendi düşüncesinde olanlara tanımak isteyen, hiçbir alakası olmadığı halde teşkilatımıza iftira atan ve bizimle birlikte yol yürüyen kardeşlerimizi sindirmeye çalışan bu zihniyeti kınıyoruz. Bir kere sokağa çıkıp vatandaşlarımızla konuşulduğunda dahi doğrusu anlaşılacak meseleleri yanlış ve yanlı raporlarla ve büyük bir ciddiyetle sunmaya çalışanları ise milletimize havale ediyoruz."