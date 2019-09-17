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Twitter'dan YPG'ye skandal destek

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye mavi tık vererek büyük bir skandala imza attı.

17 Eylül 2019 Salı 18:46
Twitter'dan YPG'ye skandal destek

Türkiye'nin sınırında bulunan Kuzey Suriye topraklarını işgal eden terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye Twitter "mavi tik" skandal karara sosyal medyada büyük tepki var.

Suriye'nin kuzeyinde gösterdikleri faaliyetller AB ve Amerika tarafından korunup kollanan YPG, şimdi de sosyal medyada kendine yer buldu.

Twitter onayladı

YPG'nin Twitter sayfasına, "mavi tik" verildi. Bu işaret, sayfanın resmi bir sayfa ve onaylı olduğu anlamına geliyor. YPG, böylece Twitter'da sayfaya yapılan bildirimlere karşı da elini güçlendirmiş oldu.

 

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 18:46
  1. YPG
  2. Twitter ypg

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