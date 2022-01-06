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Dünya twitter’dan İran’a “Süleymani” darbesi! Anında kaldırdılar
Dünya

twitter’dan İran’a “Süleymani” darbesi! Anında kaldırdılar

3 Ocak 2020’de, ABD’nin insansız hava araçlarıyla Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölüm yıldönümü için açılan “#Hero (Kahraman)” etiketi, twitter tarafından kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 22:14:00 -
twitter’dan İran’a “Süleymani” darbesi! Anında kaldırdılar

Münübe Yılmaz

3 Ocak 2020’de, ABD’nin insansız hava araçlarıyla Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölüm yıldönümü için açılan “#Hero (Kahraman)” etiketi, twitter tarafından kaldırıldı. İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadri Jahromi, “#Hero” hashtag'inin bloke edilmesinin, yasadışı ABD yaklaşımının ve terörizminin bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, “Amerika, bu tavrına bir an önce son vermelidir” dedi.

“ABD'nin bu davranışı son derece korkakça”

Bahadiri Jahromi yaptığı açıklamada, "ABD'nin bu davranışı son derece korkakça. Dünya çapında milyonlarca bireyin duygularına karşı adım atıyorlar. Bu, aynı zamanda insan hakları ve ifade özgürlüğünün de açık bir ihlali” diye konuştu.

Katil Esed’i desteklemişti

Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri kanadının "gölge lideri” olarak anılan Süleymani, Suriye’deki kanlı savaşta katil Esed’i desteklemiş ve 2015'te Rusya-İran-Suriye-Irak koalisyonunun kurulmasında önemli rol oynamıştı.

 

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