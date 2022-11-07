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Teknoloji Twitter'dan Hindistan'a darbe!
Teknoloji

Twitter'dan Hindistan'a darbe!

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya şirketi Twitter, hafta sonu Hindistan’daki çalışanlarının yüzde 90’ını işten çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 13:57:00 -
Twitter'dan Hindistan'a darbe!

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya şirketi Twitter, hafta sonu Hindistan’daki çalışanlarının yüzde 90’ını işten çıkardı.

The Straits Times’ın haberine göre, Hindistan’da 200’den fazla çalışanı olan Twitter, çalışanlarının büyük bir kısmının işine son verdi.

Yeni Delhi, Mumbai ve Bengaluru ofislerinde çalışanların yüzde 90’ı işten çıkarılırken bu kişilerin yüzde 70’ini teknik ekipte yer alanlar oluşturdu.

Ayrıca pazarlama, kamu politikası ve kurumsal iletişim birimlerinde yer alan bazı çalışanların da işlerine son verildi.

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