Twitter'dan Donald Trump kararı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada eşinin ve kendisinin koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Trump'ın bu açıklamasının ardından bazı Twitter kullanıcıları, Trump'a ağır sözler içeren paylaşımlarda bulundu. Twitter'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Şirket, ABD Başkanı Donald Trump'a ağır sözler içeren tweetlerin kaldırılacağını ve hesapların salt okunur moda alınabileceğini belirtti.

Twitter Comms resmi hesabından yapılan açıklamada, "Herhangi bir kişiye karşı ölüm, ciddi bedensel zarar veya ölümcül hastalık dileyen Tweetlere izin verilmez ve kaldırılması gerekir. Bu otomatik olarak askıya alma anlamına gelmez." ifadelerine yer verildi.