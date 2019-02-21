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Twitter'dan destek verdi, sorulunca rahatsız oldu! CHP'li Tanrıkulu Öcalan sorusundan böyle kaçtı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mecliste düzenlediği basın toplantısı sonrasında, Yeniakit gazetesi Web yayınları Ankara temsilcisi İsmail Uğur'un yönelttiği; "'Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiasına ilişkin HDP'liler ile aynı fikirde misiniz? sorusuna; 'Bu konuda konuşmak istemiyorum' diyerek cevap verdi. Tanrıkulu Uğur'u basın toplantısının düzenlediği salonun dışına çağırarak; 'Terbiyesizlik yapmayın' dedi.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:11

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediğini iddia edip, açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e Twitter hesabından paylaştığı mesaj ile destek vermişti. Tanrıkulu, mecliste düzenlediği basın toplantısında HDP'li Güven'e destek verdiği hatırlatılan; 'Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiasına ilişkin HDP'liler ile aynı fikirde misiniz? sorusuna; 'Bu konuda konuşmak istemiyorum' diyerek cevap verdi.

Destek verdi ama sorulmasından rahatsız oldu

CHP'li vekil, daha sonra kendisine soruyu yönelten Yeniakit gazetesi Web yayınları Ankara temsilcisi İsmail Uğur'u salon dışına çağırdı. Tanrıkulu, Uğur'a; 'Terbiyesizlik yapmayın. Sizi gereken yerlere şikayet edeceğim' diyerek tepki gösterdi. Uğur da CHP'li Tanrıkulu'na; 'Sayın milletvekili, soru sormanın neresi terbiyesizlik? Zaten cevap vermek zorunda değilsiniz' diyerek karşılık verdi.

İşte Skandal Tweet!

Sezgin Tanrıkulu, Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiası ile açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e, Twitter hesabından; "Adam değil "İnsan" olabilmek önemli. #LeylaGuven" yazarak destek vermişti. Tanrıkulu, son aylarda terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran SİHA'ların (silahlı insansız hava aracı) terörle mücadelede kullanılmasının doğru olmadığını da ileri sürmüştü.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:11
  1. İstanbul
  2. Hakkari
  3. Ankara
  4. Sezgin Tanrıkulu
  5. AbdullahÖcalan

YORUM YAZ

  • Sivaslı Sivaslı 37 dk önce
    Hdp+pkk=ChpBunlardan ne bekliyorsunuz ki. Adamlar Türk ve İslam düşmanı. Biraz araştırın soyları nereye gidecek. Ozan Arifin dediği gibi. "Tehcirde gidenlerden geriye kalansınız. O yüzden biliyorum karnınızın şişini. Sizin gibi ........... yediden yetmişini.."
  • SihaSiha47 dk önce
    Valla kimse kusura bakmasın siha kullanmak kadar mantıklı hiç bir şey yok.Neden benim mehmetlerim sıcakta sogukta canını tehlikeye atsın.gerekli olduğunda zaten orda olurlar.ama siha işi çözüyorsa bide üstüne mehmetimin kılına dahi zarar gelmiyorsa varsın onlar düşünsün.
  • İlhan Onur Ünübol Yyüİlhan Onur Ünübol Yyü50 dk önce
    Ulan pkknın köpekleri hedepenin cehpenin uşaklarj apoyu dağda chpyi bağda ezecwn türkğn gü ünü göeecek zillet illet çer çöp ayan beyan
  • Hilâl Hilâl 1 sa önce
    Sezgin pkk kulu iha ve sığa lardanrahatsızolan öcalan'ınavukatlığı nıyapmışşerefsizalçakadiköpeklerdenbirisi tipinde meymenet yok ermeni dölüpkk lıleşlerintabutunututarsalyasümük ağlardevletten maaş alıp keyifçatıyor zehir zıkkımolsunvatan haini itlersayınSoylu sonuna kadar haklıhepiniz yok olacaksınızcehennem zebanileri.
  • NurNur1 sa önce
    Pkknın hasları tc düşmanları islam düşmanları kininizde boğulun hidayet diliyorum hidayet olunmaz gibiyseniz Allah belanızı versin
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Bu faşiste kimse dokunanıyız, çünkü bu HAÇLI piyonlarının BAŞI.

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