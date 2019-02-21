Twitter'dan destek verdi, sorulunca rahatsız oldu! CHP'li Tanrıkulu Öcalan sorusundan böyle kaçtı

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediğini iddia edip, açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e Twitter hesabından paylaştığı mesaj ile destek vermişti. Tanrıkulu, mecliste düzenlediği basın toplantısında HDP'li Güven'e destek verdiği hatırlatılan; 'Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiasına ilişkin HDP'liler ile aynı fikirde misiniz? sorusuna; 'Bu konuda konuşmak istemiyorum' diyerek cevap verdi.

Destek verdi ama sorulmasından rahatsız oldu

CHP'li vekil, daha sonra kendisine soruyu yönelten Yeniakit gazetesi Web yayınları Ankara temsilcisi İsmail Uğur'u salon dışına çağırdı. Tanrıkulu, Uğur'a; 'Terbiyesizlik yapmayın. Sizi gereken yerlere şikayet edeceğim' diyerek tepki gösterdi. Uğur da CHP'li Tanrıkulu'na; 'Sayın milletvekili, soru sormanın neresi terbiyesizlik? Zaten cevap vermek zorunda değilsiniz' diyerek karşılık verdi.

İşte Skandal Tweet!

Sezgin Tanrıkulu, Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiası ile açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e, Twitter hesabından; "Adam değil "İnsan" olabilmek önemli. #LeylaGuven" yazarak destek vermişti. Tanrıkulu, son aylarda terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran SİHA'ların (silahlı insansız hava aracı) terörle mücadelede kullanılmasının doğru olmadığını da ileri sürmüştü.