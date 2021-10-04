  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme
Teknoloji

Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme

Aynı gruba ait Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta saat 18.41 itibarıyla erişim kesildi. Kullanıcıların çoğu da Twitter’a yöneldi. Twitter CEO'su Jack Dorsey, Facebook’a mesaj gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 21:13:00 -
Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan kesinti, milyonlarca insanın sık kullandıkları bu uygulamalara erişememesine neden oldu. Saat 18.41 itibarıyla bu uygulamalara giremeyen milyonlarca kullanıcı, bir başka alternatif sosyal medya uygulaması Twitter'a yüklendi. Twitter'da kısa süre içerisinde milyonlarca tweet atıldı.

Twitter fırsatı kaçırmadı

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çökmesinin ardından hiçbir sorun olmadan çalışmaya devam eden Twitter'da da rakiplerindeki bu aksamayı fırsata çevirdi. Twitter resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Herkese merhaba" ifadeleri kullanıldı. Çöken uygulamalar arasında yer alan WhatsApp'ın resmi hesabından da "Merhaba" karşılığı geldi.

CEO Dorsey de şifreleme yöntemine gönderme yaptı

Twitter CEO'su Jack Dorsey de Twitter ve WhatsApp arasındaki yazışmalara müdahil oldu. Dorsey, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme yöntemine gönderme yaparak, "Bu konuşmanın şifrelenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay