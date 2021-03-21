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Siyaset Twitter'dan AK Partililere söven terbiyesiz savcı hakkında flaş gelişme
Siyaset

Twitter'dan AK Partililere söven terbiyesiz savcı hakkında flaş gelişme

Twitter'dan açtığı sahte hesapla AK Partili isimlere hakaretler yağdıran savcı Özcan Muhammed Gündüz 6 yıla kadar hapisle yargılanacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 07:51:00 - 2021-03-21 07:52:46
Twitter'dan AK Partililere söven terbiyesiz savcı hakkında flaş gelişme

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) devlet büyüklerine Twitter'dan açtığı "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla küfürler savurduğu tespiti nedeniyle açığa alınan Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında yürütülen adli soruşturma tamamlandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle hazırlanan iddianame Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oybirliğiyle kabul edildi.

3 Mayıs'ta Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkacak Gündüz hakkındaki iddianamede, Twitter adresinin '[email protected]' mail adresi üzerinden Ağustos 2016'da oluşturulduğu anlatıldı. Hesabın kurtarma bilgilerinde verilen telefon numarasının ise 0530.....39 olduğu belirlendi.

Hesabın, Gündüz'ün cep telefonuna kayıtlı olduğunun tespit edildiği aktarıldı. HSK da Savcı Özcan Muhammed Gündüz hakkında idari soruşturma yürütüyor. Gündüz, soruşturma kapsamında açığa alındı ama mesleğe devam edip edemeyeceğine HSK 2. Dairesi karar verecek.

HSK müfettişleri soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

Vanlı

Yahu sen koskoca savcisin senin yaptığını çocuk yapmaz Allah akıl fikir versin.. kodeste artık başını duvardan duvara vurursun..
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Kocasolak

Bu adam altı yıl diye başlayıp birkaç yılda dışarı çıkar, tekrar savcılık yaparsa. Biz ASLA devlet olamamışız demektir. Cezası verilsin ve aldığı maaşları geri ödesin.
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