Twitter'da yeni dönem başlıyor

Dev sosyal medya platformu Twitter, Instagram benzeri bir özelliği yayınlamaya hazırlanıyor. Şirket, kullanıcıların 24 saat içerisinde yok olan hikayeler paylaşabilmesini sağlayan 'Fleets' isimli özelliğini resmen duyurdu.

Yeni özellik, kullanıcıların uygulama üzerinden hikaye paylaşabilmelerini sağlayacak. Fleet'ler, uygulamanın üst kısmında yer alacak.

Ayrıca kullanıcılar, Twitter akışındaki bir tweeti de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşabilecek. Bu hikayeler, Instagramda da olduğu gibi 24 saat sonra otomatik olarak silinmiş olacak.

Söz konusu özelliğin bugünlerde tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.