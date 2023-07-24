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Teknoloji Twitter’da yeni dönem başladı
Teknoloji

Twitter’da yeni dönem başladı

Yeniakit Publisher
2023-07-24 13:26:00 -

Sosyal medya platformu Twitter’ın mavi kuş logosu “X” ile değiştirildi.

ABD’li milyarder Elon Musk, sahibi olduğu dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter’ın logosunu değiştireceğini açıklamıştı. Musk’ın açıklamasından saatler sonra Twitter’ın mavi kuş logosu “X” ile değiştirildi. Twitter’ın CEO’su Linda Yaccarino, sosyal medya paylaşımında “X burada” diyerek yeni logoyu paylaştı.

Tweet’ler artık X olacak

Elon Musk, sosyal medya platformunun logosunun değişeceğini açıklamasının ardından Twitter hesabındaki profil fotoğrafını da X ile değiştirdi. Musk, Tweet adlı paylaşımlarım da artık X olarak anılacağını dile getirdi.

Musk’ın paylaşımının ardından sosyal medya platformunun San Francisco’da bulunan genel merkezine “X” logosu yansıtıldı.

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