Twitter’da neden girilmiyor? Twitter neden açılmıyor?

Twitter'da zaman zaman meydana gelen "teknik sorun arızası" yine gündemde. Twitter'a girip sorun ile karşılaşan kullanıcıların kafasında twitter çöktü mü? neden açılmıyor? Düzelecek mi? soruları belirdi. Peki twitter neden açılmıyor

Twitter çöktü mü?

Twitter neden açılmıyor? Kısa bir süre önce Twitter’a giren vatandaşlar teknik bir sorun ile karşılaştı. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medya platformu Twitter'a 28 Mart 2022 Pazartesi gününde erişim sorunu yaşanıyor. Özellikle kullanıcılar yeni paylaşımları göremezken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısı beliriyor. Sorunun küresel kaynaklı olduğu ve Twitter'ın bu sebeple açılmadığı belirtiliyor. Söz konusu problemin masaüstü sürümde yaşandığı, Twitter uygulamasında sorun olmadığı görülürken, konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.