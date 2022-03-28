Twitter’da neden girilmiyor? Twitter neden açılmıyor?
Tweetler yüklenmiyor mu? Twitter çöktü mü? Twitter’a girmek isteyen kişiler adeta saç baş yolmaya devam ediyor. Sosyal medya devi Twitter’a girişler olukça yavaş. Sosyal medyanın en çok tercih edilen ağlarından Twitter'a girmek isteyenler hata ile karşılaşıyorlar. Kullanıcılar Twitter'a erişim sağlayamıyor. Twitter çöktü mü? Twitter’da sorun mu var?
Twitter'da zaman zaman meydana gelen "teknik sorun arızası" yine gündemde. Twitter'a girip sorun ile karşılaşan kullanıcıların kafasında twitter çöktü mü? neden açılmıyor? Düzelecek mi? soruları belirdi. Peki twitter neden açılmıyor
Twitter çöktü mü?
Twitter neden açılmıyor? Kısa bir süre önce Twitter’a giren vatandaşlar teknik bir sorun ile karşılaştı. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medya platformu Twitter'a 28 Mart 2022 Pazartesi gününde erişim sorunu yaşanıyor. Özellikle kullanıcılar yeni paylaşımları göremezken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısı beliriyor. Sorunun küresel kaynaklı olduğu ve Twitter'ın bu sebeple açılmadığı belirtiliyor. Söz konusu problemin masaüstü sürümde yaşandığı, Twitter uygulamasında sorun olmadığı görülürken, konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.