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Teknoloji Twitter'da çok önemli değişiklik
Teknoloji

Twitter'da çok önemli değişiklik

Dünya çapında 200 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip Twitter, kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayacak yeni bir özelliğini piyasaya sürdü. Artık platformdaki videolarda otomatik altyazı yer alacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 16:59:00 -
Twitter'da çok önemli değişiklik

Twitter, önde gelen sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Bir süredir TikTok'un video akış özelliğini platforma katmaya hazırlanan şirket, bu konuda kullanıcılardan büyük bir tepki aldı. Ancak şirket, kullanıcıların yüzünü güldürecek yenilikler yapmaya da çalışıyor.

Teknoloji devi, kısa süre önce yeni bir güncellemeyi duyurdu. Görünüşe göre şirket, tweet'lere eklenebilen görsel ve video seçeneklerini geliştiriyor. Çünkü yeni güncellemeye göre, kullanıcılar Twitter’daki videolarda artık otomatik altyazı seçeneğini kullanabilecek.

Eski videolarda olmayacak

Twitter'ın yaptığı açıklamaya göre, otomatik altyazılar iOS, Android ve web'de kullanılabilecek. Ayrıca yeni işlev, kısa süre içinde küresel çapta yayılarak birçok dil seçeneğini barındıracak.

Sosyal medya devi, otomatik altyazılarla ilgili önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. Altyazılar yalnızca Twitter'a yüklenen yeni videolarda görünecek. Yani altyazı olmayan eski videolarda yine altyazı olmayacak.

Twitter sözcüsü, The Verge'e verdiği demeçte erişilebilirlik özelliklerini herkese açmak için çalıştıklarını dile getirdi. Ancak sözcü, mevcut sürümde yanlış veya kötü altyazıları bildirmenin bir yolu olmadığını da sözlerine ekledi.

Twitter, geçtiğimiz yıl sesli tweet özelliğini kullanıma sunmuştu. Ancak altyazısız olarak piyasaya sürülen bu özellik de tepki çekmişti. Çünkü birçok kullanıcı tweet'leri okumayı daha çok seviyor ve sesli tweet'lerin her ortamda dinlenemeyeceğini düşünüyor.

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