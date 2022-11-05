Twitter'a bir kötü haber! Dünya devleri bir bir durduruyor

Büyük markalar, milyarder girişimci Elon Musk’ın 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu Twitter’daki reklamlarını durdurma kararı almaya başladı. General Motors, Volkswagen AG, General Mills, Pfizer kararı alan ilk şirketler oldu.

Musk'ın satın aldığı platformdaki içerik denetleme standartlarının ve güvenlik korumalarının azalacağı kaygıları, aktivist grupların baskıları ve reklamveren şirketlerin imajlarının zedeleneceği endişeleri, dev markaları, sosyal medya platformundan reklamlarını çekmeye yöneltti.

Gıda şirketi General Mills, Oreo yapımcısı Mondelez International, Pfizer Inc. ve Volkswagen’in ardından konuya yakın kaynaklara göre Audi, Elon Musk'ın devralmasının ardından Twitter'daki reklam harcamalarını durduran şirketlerin büyüyen listesine katıldı.

Bir Audi sözcüsü, Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alımının tamamlanmasından bir hafta sonra Perşembe günü DailyMail.com'a verdiği demeçte, "Şu anda Twitter'da ücretli desteği duraklattık ve durumu değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Otomobil üreticileri, rakipTesla'nın CEO'su olan Musk'ın altındaki adil muamele konusunda özellikle endişeli görünüyor ve geçen hafta General Motors tarafından Twitter'daki tüm ücretli reklamları 'geçici olarak duraklattığını' açıklanmıştı.

Twitter’ın gelirlerinin yüzde 90’ı reklam verenlerden geliyor

Twitter'ın gelirinin yaklaşık yüzde 90'ı reklamverenlerden geliyor, ancak reklamcıların dijital pazarlama için başvurduğu en büyük platform olmaktan çok uzak. Google, Amazon ve Meta, dijital reklamların yaklaşık yüzde 75'ini oluştururken, diğer tüm platformlar bir araya geldiğinde diğer yüzde 25'i oluşturuyor.