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Teknoloji

Twitter yıllardır beklenen o özelliğin yayınlanması için maske şartı getirdi

Dev sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların yıllardır beklediği 'tweet düzenleme' özelliğinin yayınlanması için ilginç bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 04:29:00 -
Twitter yıllardır beklenen o özelliğin yayınlanması için maske şartı getirdi

Dev sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların yaptıkları paylaşımları düzenleyebilmelerini sağlayan 'tweet düzenleme' özelliğinin yayınlanması için ilginç bir açıklama yaptı. Şirket yetkilileri, söz konusu özelliğin yayınlanmasının sadece bir şartla mümkün olabileceğini söyledi.

Şirket yetkilileri, kullanıcıların tweet düzenleme özelliğine kavuşabilmesi için herkesin maske takması gerektiğini belirtti. Platformun resmi hesabından yapılan açıklamada "Herkes maske taktığında bir düzenleme butonuna sahip olabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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