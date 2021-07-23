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Teknoloji Twitter yeni gelişmeyi duyurdu! Paylaşımlar olumlu/olumsuz testine girecek
Teknoloji

Twitter yeni gelişmeyi duyurdu! Paylaşımlar olumlu/olumsuz testine girecek

Sosyal medya platformu Twitter, yapılan paylaşımlara verilen yanıtları olumlu/olumsuz oylayacak bir teste başladığını açıkladı. Bundan böyle twitter üzerinden yapılacak paylaşımlar olumlu/olumsuz testine girecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 13:28:00 -
Twitter yeni gelişmeyi duyurdu! Paylaşımlar olumlu/olumsuz testine girecek

Twitter'ın duyurduğu bu yeni gelişmede, bunun bir "dislike" (beğenmeme) butonu olmadığını vurgulandı. Testin bazı iOS kullanıcıları için açıldığını belirtti.

Twitter, söz konusu denemelerin "ilgili bulunan yanıt türlerini anlamak için" yapıldığını ve olumsuz oyların diğer kullanıcılar tarafından görülmeyeceğini, yanıtların sırasını da değiştirmeyeceğini söyledi.

Sosyal medya sitesinin aktardığına göre, oylama butonları başparmak ya da ok şeklinde olacak.Ancak bazı kullanıcılar, aşağı yukarı ok butonlarını bir diğer sosyal medya sitesi Reddit'in oylama butonları ile benzer buldu.

Reddit bu yorumlar paralelinde Twitter'ın duyurusuna, üzerinde "ilginç" yazan bir görselle cevap verdi.

Twitter'ın kullanıcı araştırmacılarından Cody Elam, yaptığı paylaşımda söz konusu değişikliğin "insanlara, yanıtların kalitesi hakkındaki görüşlerini özel olarak dile getirme ve Twitter'a da daha iyi geri bildirimler elde etme gücü verdiğini"söyledi.

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