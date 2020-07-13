Sosyal medya hayatlarımızın merkezine yerleşmiş durumda. 7’den 77’ye kadar milyonlarca kişi sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Özellikle gençler Twitter’ı aktif olarak kullanıyor. Son gelen iddiaya göre Twitter’ın abonelik için ücret alacağı yönünde. İşte, detaylar.

Twitter ücretli mi olacak? | Twitter kayıt ücreti ne kadar olacak?

Twitter aboneliklerin ücretli olmasına yönelik planını daha önce gündeme almıştı. Ancak kullanıcıların tepkileri sebebiyle bu karar rafa kaldırılmıştı. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını büyük şirketleri de ekonomik açıdan etkiledi. Ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen Twitter’ın yeni bir departman kurduğu ve abonelerden ücret alacağı öne sürüldü.

Twitter 2017 yılında bu modeli denemiş ve kullanıcılardan 99 dolar talep etmişti. Herkesten ücret alınmayacağı ancak ücretli hesapların paylaşımlarını yalnızca ücretli hesapların görebileceği şekilde bir düzenleme yapılması bekleniyor.

Sosyal medya yasaklanacak mı?

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya kullanımı hakkında yeni kararların alınacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. İnternet mecralarını kullananlar, suç işleme konusunda layüsel değildir. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız” dedi.

Erdoğan, hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacaklarını belirtti.

"Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız." diyen Erdoğan, "Hukuk devleti ilkesi, demokrasinin vazgeçilmez şartıdır. Asıl bu konuda gerekeni yapmazsak demokrasiye ve hukuka aykırı davranmış oluruz." ifadesini kullandı.