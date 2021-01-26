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Dünya Twitter, Trump'a yakınlığı ile bilinen iş insanının hesabını süresiz askıya aldı
Dünya

Twitter, Trump'a yakınlığı ile bilinen iş insanının hesabını süresiz askıya aldı

Twitter, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen, "My Pillow" isimli şirketin üst yöneticisi (CEO) Mike Lindell'in hesabını "seçimlerle ilgili dezenformasyon yaydığı" gerekçesiyle süresiz askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 19:02:00 -
Twitter, Trump'a yakınlığı ile bilinen iş insanının hesabını süresiz askıya aldı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen, "My Pillow" isimli şirketin üst yöneticisi (CEO) Mike Lindell'in hesabını "seçimlerle ilgili dezenformasyon yaydığı" gerekçesiyle süresiz askıya aldı.

Twitter'ın yazılı açıklamasında, Lindell'in, Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını iddia ederek, seçimler hakkında dezenformasyon yaydığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle, Lindell'in yaklaşık yarım milyon takipçisi bulunan kişisel hesabının süresiz askıya alındığı bildirildi.

Twitter, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Trump'ın kişisel hesabını da süresiz askıya almıştı.

"ABD Eski Başkanı Trump'ın Ofisi" kuruldu

Dİğer yandan, 20 Ocak'ta görev süresi biten Trump, Florida eyaletinde "ABD Eski Başkanı Trump'ın Ofisi" isimli bir ofis kurdu.

Ofisten yapılan açıklamada, "Bu ofis, Trump'ın yazışmalarından, açıklamalarından, programlarından ve resmi eylemlerinin yönetiminden sorumlu olacaktır." ifadesine yer verildi.

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