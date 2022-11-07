Twitter o hesapları kapatıyor!

Uzun süre dünyanın gündemine oturan olaylı tarihi satış gerçekleşti. SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldı.

Bu tarihi el değiştirmeden sonra Musk, platformda yapacağı değişiklikleri bir bir açıklamaya başladı.

Musk Twitter'ı aldığı günden bu yana, personelin yarısı işten çıkarıldı ve kullanıcılardan onaylı hesap için ücret talep edildi.

Alınan sert önlemler, platformun dünyanın en zengin kişisi tarafından nasıl yeniden şekillendirileceğine dair bazı erken ipuçları sağladı.

Musk Pazar günü yaptığı açıklamada, "Twitter'ın dünyanın açık ara en doğru bilgi kaynağı haline gelmesi gerekiyor. Bizim görevimiz bu" diyerek sahte hesaplara savaş açtı.

Ünlü iş adamı, sahte kimlikler ardına gizlenerek itibar suikastı yapan, toplumları galeyana getiren, nefret suçu ve buna benzer birçok suça karışanları rahatsız edecek bir uygulamaya gidecek.

Musk açıklamasında, "parodi" hesabı olduğunu açıkça belirtmeden kimliğe bürünme yapan Twitter kullanıcılarının uyarı yapılmaksızın kalıcı olarak askıya alınacağını söyledi.