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Gündem Twitter kumpasçıları Özlem Zengin'i hedef aldı
Gündem

Twitter kumpasçıları Özlem Zengin'i hedef aldı

AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'i hedef alan Twitter kumpasçılarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 03:10:00 -
Twitter kumpasçıları Özlem Zengin'i hedef aldı

Sosyal medya tetikçileri AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'i organize olarak hedef aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, "Bugün SMS’ler ve Whatsapp grupları aracılığı ile Twitter’da örgütlenen ve Özlem Zengin'i hedefe koyanlar bu haysiyetsizliğin sorumlusudur. Hukuk önünde bunun hesabı sorulacaktır." dedi.

 

Kumpas ve iftira hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız..." dedi.

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