Twitter CEO'sundan bomba açıklama: Gurur duymuyorum!

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su konumunda bulunan Jack Dorsey, eski ABD başkanı Donald Trump'ın platformdan engellenmesinden bu yana süregelen sessizliğini bozdu ve konuyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Resmi Twitter hesabı üzerinden uzun bir tweet serisi paylaşan Dorsey, Trump'ın Twitter'dan kalıcı olarak banlanmasının “sağlıklı bir iletişimi teşvik etme” yönündeki politikaları açısından başarısızlık olduğunu ifade ederken; buna karşın almış oldukları kararın kamu güvenliğine odaklandığının altını çizdi.

"Gurur duymuyorum"

“Donald Trump'ı banladığımız için kutlama yapmıyorum ya da bununla gurur duymuyorum” ifadeleriyle açıklamalarına başlayan Dorsey, “Bunu yapabileceğimiz konusunda (Trump'ı) net bir şekilde uyardıktan sonra hem Twitter'da hem de Twitter dışındaki fiziksel tehditlere dayanarak böyle bir karar verdik. Bu doğru muydu? Bunun Twitter için doğru karar olduğuna inanıyorum.” dedi.

Bir hesabı kalıcı olarak banlamanın önemli sonuçları olduğunu ifade eden Dorsey, bazı istisnalar olmasına rağmen bir kişiyi Twitter'dan kalıcı olarak uzaklaştırmanın sağlıklı bir iletişimi teşvik etme konusunda başarısızlık olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamanın ardından kullanıcıların bir kısmı gönderilerin kaldırılması ve ifade özgürlüğü gibi hakların ihlalini gerekçe göstererek iş insanını eleştirdi. Geçtiğimiz günlerde de Alman lider Angela Merkel ile Meksika Başkanı Andres Manuel López Obrador, sosyal medya sitesinin aldığı karara karşı çıkmıştı.