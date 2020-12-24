  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tvnet Genel Yayın Yönetmeni Ömer Karaca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Tvnet Genel Yayın Yönetmeni Ömer Karaca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:38:40 -
Tvnet Genel Yayın Yönetmeni Ömer Karaca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Tvnet Genel Yayın Yönetmeni Ömer Karaca, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Karaca, seçtiği 3 fotoğrafı oyladı.

Karaca, haber kategorisinde, Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo tutkunlarının yeni adresi Suluada", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın fotoğrafları oylamasını desteklediğini ve bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini istediğini dile getirdi.

Fotoğraf çekmenin çok önemli olduğunu dile getiren Karaca, "Bazen uzun uzun metinlerin anlatamadığı olayı, bir fotoğraf karesi ile anlatabiliyorsunuz. Yeni fotoğrafçıların yetişmesi ve bunun özendirilmesi bu kapsamda önemli." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Payitaht Abdülhamid dizisinde büyük oyun!
Medya

Payitaht Abdülhamid dizisinde büyük oyun!

TRT'nin büyük ilgiyle takip edilen Payitaht Abdülhamid dizisinin 25 Aralık akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde sırları açığa çıkartac..
Fuat Oktay'dan KKTC'ye maaş müjdesi
Gündem

Fuat Oktay'dan KKTC'ye maaş müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC'de kamu çalışanlarında maaş müjdesi bekleniyor. 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız." de..
Odatv'nin algı operasyonu bu sefer CHP'ye çarptı
Medya

Odatv'nin algı operasyonu bu sefer CHP'ye çarptı

Algı operasyonları ile hükümeti karalamak isteyen Odatv bu sefer CHP'ye çarptı. CHP binasının tadilat nedeniyle kapısına mühür vurulmasını m..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay