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Aktüel TVHB’den geçmiş olsun mesajı!
Aktüel

TVHB’den geçmiş olsun mesajı!

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi (TVHB) resmi sosyal medya hesabı üzerinden Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Sinop’a geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 15:30:00 -
TVHB’den geçmiş olsun mesajı!

YENİ AKİT  ANKARA

Yoğun yağış sonrası oluşan sel felatinden etkilenen Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Sinop’a Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi (TVHB) resmi sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı. TVHB tarafından yapılan paylaşımda, “Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskını felaketinden etkilenen ve mağdur olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, yaraların en kısa zamanda sarılmasını ümit ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

oflu baba

GERI ZEKALI VETERINER HEKIMLIGI OKUMUS ADAMLARSINIZYA ZAMANINDA SIZ NE YAPIYORSUNUZ DERE KENARINA DERENIN GECTIGI GUZERGAHA EVMI YAPILIR DELIRDINIZMI 
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