TVHB’den geçmiş olsun mesajı!

YENİ AKİT ANKARA

Yoğun yağış sonrası oluşan sel felatinden etkilenen Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Sinop’a Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi (TVHB) resmi sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı. TVHB tarafından yapılan paylaşımda, “Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskını felaketinden etkilenen ve mağdur olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, yaraların en kısa zamanda sarılmasını ümit ederiz” ifadeleri kullanıldı.