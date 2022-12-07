TVF’den önemli hamle
Türkiye Varlık Fonu (TVF), Kardemir’in toplamda 50 milyon 294 bin 346.76 TL nominal değere sahip hissesini pay başına 13.05 TL’den satın almak üzere anlaşmaya vardı.
Konuyla ilgili açıklama yayımlandı. Açıklamada Kardökmak 31 milyon 999 bin 559.5 TL, Karçel 18 milyon 294 bin 787.26 TL nominal değerli Kardemir sermayesi içinde yer alan A Grubu paylarının 5 Aralık 2022 tarihli borsa kapanış fiyatı olan hisse başına 13.05 TL bedel üzerinden borsa dışında satın alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığı bildirildi.