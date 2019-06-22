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TVF, Vestel ile iş birliğini 2 yıl uzattı

- Anlaşma kapsamında Türkiye'nin kadın voleybolunda en üst ligi 2 sezon daha "Vestel Venus Sultanlar Ligi" şeklinde anılacak- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Vestel gibi teknolojinin öncüsü bir şirketin bizlerin yanında olmasından mutluluk duyuyoruz"- Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler: "Voleybolumuzla omuz omuza yürümekten hep mutluluk duyduk"

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:38
TVF, Vestel ile iş birliğini 2 yıl uzattı


ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Vestel ile iş birliğini 2 yıl daha uzattı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, iş birliği görüşmesine Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Alpaslan ve Vestel Pazarlama İletişim Grup Müdürü Feza Turunçoğlu katıldı.

2016-2017 sezonundan bu yana Türk voleybolunun ana sponsoru olan Vestel ve TVF arasında yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'nin kadın voleybolunda en üst ligi 2 sezon daha "Vestel Venus Sultanlar Ligi" şeklinde anılacak.

Vestel ayrıca Türk Milli Voleybol Takımları ana sponsorluğu, Efeler Ligi, Kupa Voley, Pro Beach Tour ve Türk voleybolunun geleceğini şekillendiren, yüzlerce sporcunun yetişmesini sağlayan TVF Voleybol Okulları Fabrika Voleybol'a da resmi sponsorluğuna devam edecek.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Federasyon olarak voleybola bu denli güzel bakış açısıyla yaklaşan, yatırım yapan, hizmet eden Vestel gibi teknolojinin öncüsü bir şirketin bizlerin yanında olmasından mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Vestel ile 2016 yılından bu yana süren iş birliğinin uzun yıllar devam etmesini istediklerini vurgulayan Üstündağ, "Dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen Vestel Venus Sultanlar Ligi, her oyuncunun forma giymek istediği bir lig haline geldi. Teknolojinin öncü firması Vestel’in Türkiye’nin en başarılı takım sporu branşı voleybola güvenmesi bizleri gururlandırıyor." şeklinde görüşlerini aktardı.

Türk voleybolunun Vestel ile anılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Ergün Güler ise "Hem Türk voleybolunun ana sponsoru olmaktan hem de Cumhuriyet tarihinin en büyük kadın hareketi olan kadın voleybolumuzla omuz omuza yürümekten hep mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

"Şimdi yolculuğumuzu sürdürmenin sevincini yaşıyoruz." diyen Güler, şunları kaydetti:

"Herkesin ciddi tasarruf önlemleri aldığı bu dönemde Vestel olarak üretime, Ar-Ge’ye yatırımlarımıza devam ettiğimiz gibi voleybola olan desteğimize de devam ediyoruz. Türk voleybolu son 3 yılda kadınıyla erkeğiyle önemli başarılar elde etti. Etmeye de devam edecek. Bizim de bu başarılarda payımız olduğu için gururluyuz. Federasyonumuzla imzaladığımız 1+1 yıllık sözleşmemizin voleybolumuza hayırlı olmasını diliyoruz."

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:38
  1. Türkiye Voleybol Federasyonu
  2. Vestel
  3. Voleybol

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