TVF Plaj Voleybolu Kulüpler ve Veteranlar Türkiye Şampiyonaları İzmir'de yapıldı
İZMİR (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Plaj Voleybolu Kulüpler ve Veteranlar Türkiye Şampiyonaları sona erdi.
Selçuk ilçesindeki Pamucak plajında 25 veteran ve 30 kulübün katıldığı ve cuma günü başlayan organizasyonun son gününde final karşılaşmaları oynandı.
Veteranlarda kategorilerinde ilk sırayı alanlar şöyle:
+45 (2x2 Erkek): Kayhan Kartal Ejder-Ercüment Pağda
+45 (4x4 Erkek): Sedat Özer-Volkan Özakman-M.Alaattin Eylik-Volkan Özfırat (Seda Özgören)
+35 (4×4 Karışık): Ali Çelik-Ferdi Altınbaş-Burak Balıbey-Oğuz Değirmenci
+35 (2×2 Karışık): Selim Bölüm-Başak Bölüm
+35 Erkek: Oğuz Değirmenci-Burak Balıbey
+35 Kadın: Burcu Pamukcu-Burcu Alşan (Nihan Gençülgen Evrenösoğlu)
Kulüplerde ise organizasyonu birinci durumda tamamlayanlar şunlar:
Kadınlar: Uno Akademi (Medine Korkmaz-Nagehan Temel)
Genç kızlar: İstanbul Anadolu GSK (Öykü-Ceyda)
Yıldız kızlar: Vefa Şimşek Beach Volley Akademi (Dalya-Tuana)
Midi Kızlar:1. Özateş GSK (Berrak-Şimal)