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Ekonomi TVF Maden Ticaret AŞ Genel Müdürü Yücel
Ekonomi

TVF Maden Ticaret AŞ Genel Müdürü Yücel

Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde oluşturulan Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğü’ne Hasan Yücel getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 18:19:00 -
TVF Maden Ticaret AŞ Genel Müdürü Yücel

Yücel yeni görevine 2 Kasım’da başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Yücel, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Divriği İşletmesi’nde meslek hayatına başladı. 2011’den bu yana TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’de genel müdür olarak çalışan Yücel, 3 yıldır Altın Madencileri Derneği Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

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