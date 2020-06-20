TVF, ilk günden hedef büyüttü

Sermayesi 33 milyar liraya dayanan TVF’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez, Turkcell’in global bir oyuncu olarak sektöründe daha etkin olacağını söyledi. 1 -1.5 yıllık hummalı bir çalışmanın neticesinde hisse satın alma işlemini tamamladıklarını vurgulayan Sönmez, şu mesajları verdi:

Yeni hamlelerimiz olacak

Tabii TVF, stratejik ve büyük ölçekli şirketlere yatırım yapma misyonuyla yola çıktı. 3.5 senenin ardından emekleme dönemini atlatıp yürümeye başladı.

Fon önemli hamleler yaptı. Turkcell bu anlamda iyi bir örnek olup global yatırımcılar ligi için alınan bir bilettir.

Dünya varlık fonlarınca yapılan işlemlerin yüzde 30-32’si teknoloji ve telekomünikasyon sektörüyle alakalıdır. Biz de bunlara paralel bir işlem yapıyoruz. İşlem de tüm tarafların, herkesin onayı ve desteğiyle yapılıyor. Burada Telia, Çukurova, TVF, LetterOne ile Ziraat Bankası aynı masada buluştu ve bu işi bir yere getirdi. Bundan sonra genel kurul süreci ve kapanış işlemleri var. Öyle görünüyor ki 4-5 aylık sürçte kapanış işlemleri yapılacak.

Turkcell’e ortak olmak için Telia’ya 530 milyon dolar ödeyeceğiz. Tabii Telia, Turkcell’den 2002’den bu yana kabaca 1.6 milyar lira kazanç elde etti. Yıllık kazancı dolar bazında yüzde 5 civarında. Ancak konuya statik değil, dinamik bakılmalı.

Unutulmamalı ki, TVF tarafından makul bir fiyatla alım yapıldı. Telia da mantıklı bir fiyattan satış yaptı.

Gelinen noktada Rus LetterOne hissesini ikiye katlıyor, yüzde 24.8’e çıkarıyor. LetterOne, Turkcell’in yol haritasını belirleyen paydaşlardan olacak.

Hatırlanacağı üzere Turkcell’in tepe değeri 25 milyar doları gördü. Şu anki değeri ise olması gerekenin çok altında. Çünkü Turkcell’in kıymetli şirketleri var. İnanın, bu şirketlerin her birinden bir Turkcell çıkar.

Emin olun yeni dönemde 15 yıldan beri devam eden bütün hukuki sorunlar çözülecek. Turkcell’in ayağına pranga alacak tüm problemler ortadan kalkacak.

Çukurova’nın Ziraat Bankası’na borcu konusu da önem arz ediyor. Orada da çözüm haritasıyla yola çıkıyoruz. Turkcell’in önünü açıyoruz. Malum, Telia Orta Asya’dan çıkış stratejisini kapatıyor ve kendi bölgesine odaklanıyor. LetterOne da hissesini arttırıyor, Turkcell’e güvenini perçinliyor.

Turkcell’in yönetiminde belirleyici konumdayız. Bizimki yönetim kuruluna üye atama imtiyazıdır. 9 üyenin 5’ini atıyoruz. 3 üye bağımsız, bir üye de azınlığı temsil ediyor.