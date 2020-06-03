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Spor

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan, Osmanlıspor'un yeni başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'na ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-06-03 23:00:32 -
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan, Osmanlıspor'un yeni başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'na ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Osmanlıspor'da başkanlığa getirilen Mehmet Emin Katipoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Osmanlıspor Kulübü Başkanı Katipoğlu, Yeni Malatyaspor başkanlığını yürüttüğü dönemde, birlikte yönetim kadrosunda yer alan aynı zamanda 30 yıllık dostluğu bulunan ve kendisini ziyarete gelen hemşehrisi TVF Başkanı Üstündağ ile uzun uzun sohbet etti. Eskilerin yad edildiği ziyarette, TVF Başkanı Üstündağ, hem kadim dostu Osmanlıspor Kulübü Başkanı Katipoğlu'na hayırlı olsun dileğinde bulunurken hem de takımın oynayacağı maçlarda başarı temennisinde bulundu." ifadeleri yer aldı.


- Çift idman


Osmanlıspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 19 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan TFF 1. Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Ali Güneş yönetiminde çift idman yapıldığı belirtildi.

Sabah antrenmanı ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman saha içerisine kurulan istasyonlarda dönüşümlü olarak yapılan kuvvet çalışmasıyla son buldu.

Akşam idmanı ise koşu çalışmasıyla başladı. Koordinasyon, top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yarım sahada çift kale maçla sürdü. İdman soğuma koşusu ve açma-germe egzersizleriyle son buldu.

Hafif adale ağrıları bulunan Jovan, Mehmet Yiğit ve Ali Eren İyican tedbir amaçlı antrenmana katılmazken, tedavisi devam eden Barış Zeren takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.



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