TV8 satıldı mı? Acun Ilıcalı duyurdu

Uğur Akkuş'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı A&S Yatırım Holding'in, Tv8'in yüzde 57'sini satın aldıklarını açıklaması üzerine, son dönemde zarar ettiği konuşulan Acun Ilıcalı'dan konuya ilişkin yalanlama geldi.

Uğur Akkuş'un şirketinin hukuk departmanı geçtiğimiz gün bir açıklama yapmış ve TV8'in yüzde 57'sini satın aldıklarını açıklamışlardı. Tv8'in sahibi Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi.

Kanalı başarılı bulan ve doğru bir yatırım olarak görüp ciddi teklifler sunan bazı yatırımcılarla görüştüklerini doğrulayan Acun Ilıcalı, henüz bir anlaşmanın netleşmediğini belirterek şu açıklamaları yaptı: