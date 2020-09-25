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Medya TV8
Medya

TV8

Acun Ilıcalı'nın rezillikleriyle bilinen TV8 kanalı, ister yarışma programları ister diziler olsun toplumun ahlak yapısına zarar vermekte. Acun Ilıcalı’nın, formatını yurt dışında arakladığı sözde yarışma programlarındaki rezillikler nedeniyle bir türlü yüzü kızarmıyor. TV8 yapımlarıyla toplumun ahlakını ve aile yapımına zarar veriyor. İşte TV8 Yayın akışı, TV 8 yarışma programları ve TV 8 yayınları.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:20:00 - 2020-09-25 16:21:11
TV8

Acun Ilıcalı'nın yurt dışından devşirdiği rezil programı Survivor yarışması olsun, Benim Stilim olsun, Doya Doya moda, Masterchef Türkiye adlı sözde yarışma programları olsun ne milli değerlerimize de ne kültürümüze uygun yapımlar olmamasına rağmen apzürt programlarla cebini dolduran Acun Ilıcalı özellikle de Survivor gibi yarışma programıyla sözde ünlüleri gençlere rol model olarak pazarlıyor. Kadınlar ile erkeklerin aylarca bir adada kaldığı Survivor programı ne dine ne ahlaka uygun. Özel hayatı sebebiyle sık sık eleştirilen Acun Ilıcalı, yayınladığı programlar sebebiyle çok geniş bir kitlenin tepkisini çekiyor. 

TV 8 yarışm programları

Yurtdışından devşirme programları Türkiye’de pazarlayan Acun Ilıcalı’nın kanalı TV 8’de yayınlanan Masterchef Türkiye adlı sözde yemek yarışmasında katılan yarışmacılar arasındaki kıskançlık, birbirinin arkasınan iş çevirmenin yanında türlü çeşitli entrika oyunları ile özellikle de gençlerin beyinlerini zehirliyor. Televizyon ekranlarında ünlü olmak için olmadık senaryoların çevrildiği TV 8’de yeri geliyor, kavgalar yeri geliyor küfürler havada uçuşuyor. Saygının, örf ve adetlerin unutulduğu bu programlarda meşhur olmak için yarışmaya katılanların küfür etmesi, bir başkasına hakaret etmesi çok normal bir şey diş gibi gösteriliyor ve bu rezillikler üzerinden reyting elde etmenin derdine düşülmekte.

TV 8 dizileri

Türk aile yapısını bozacak yayınlar yapan Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8'de yayınlanmaya başlayan Kırmızı Oda isimli dizi, vatandaşların büyük tepkisini çekti. TV 8 Kırmızı Oda isimli dizide Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun psikiyatri kliniğine gelen ve tedavi gören danışmanlarının gerçek hikayeleri anlatılıyor. Dizide hasta mahremiyeti ayaklar altına alınıyor. TV 8’de bir başka rezil program da moda adı altında sergilenen ahlaksızlıklar. Sanat adı altında moda programlarında kültürümüze ne de toplum aile yapımıza uygun olmayan giyim kuşamlar, seviyesizlik moda programı adı altında yutturulurken gelenek,  görenek, milli ve manevi değerlerden bi haber olan TV 8 sahibi de küresel şer odaklardan devşirdiği kanserimsi programlarla milleti zehirlemeye devam ediyor.

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