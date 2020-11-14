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Gündem TV5 Yeni Akit'in sorularını Canan Kaftancıoğlu'na sormaya cesaret edemedi
Gündem

TV5 Yeni Akit'in sorularını Canan Kaftancıoğlu'na sormaya cesaret edemedi

Saadet Partisi'nin televizyon kanalı TV5'e konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na programdan önce sorulacak sorular merak konusuyken Yeni Akit'in sorulması için hazırladığı soru listesi 'izin çıkmayınca' kendisine yöneltilmedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 02:22:00 -
TV5 Yeni Akit'in sorularını Canan Kaftancıoğlu'na sormaya cesaret edemedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi’nin televizyon kanalı TV5’de Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Ali Kalaycı’nın sorularını yanıtladı. Asıl sorulması gereken soruları sormayan TV5 ise Yeni Akit'in soru listesinden bahsederken sorularını sormaya cesaret edemedi!

CHP ve Saadet Partisi yakınlaşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun medyaya yansıyan yakın ilişkilerinin ardından CHP’li isimler TV5’te konuk olmaya başladı. Bugün de, terörvari söylemleriyle sık sık gündem olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, canlı yayın konuğu oldu.

Programdan önce Canan Kaftancıoğlu’na neler sorulacağı merak konusu iken Yeni Akit olarak biz de Kaftancıoğlu’na sorulması gereken soruların listesini hazırladık.  Ancak yayın boyunca iktidarın eleştirildiği ‘seçilmiş’ sorular sorulurken Kaftancıoğlu’na asıl sorulması gerekenler ise es geçildi.

Yeni Akit'in soru listesini sormaya cesaret edemediler

TV5 Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Ali Kalaycı, canlı yayında reklam arasına gitmeden önce isim vermeden Yeni Akit’in Kaftancıoğlu'na sorulması için hazırladığı soru listesinden bahsetti. Ancak TV5'in, CHP'nin işine gelen kendi sorularının daha kıymetli olduğunu söyledi. Reklamdan sonra sorulması beklenen soruların ise sorulmaması 'izin çıkmadığı' yorumlarını yaptırdı.

Kaftancıoğlu'na sorulmayan sorular

Yeni Akit’in Kaftancıoğlu’na sorulması için hazırladığı soru listesi ise şu şekildeydi:

1-CHP ile PKK'nın siyasi uzantası HDP ittifakı,
2-Eşiyle beraber bir domuzun 4’te 1’ini gömen Canan Kaftancıoğlu’na domuz sevip sevmediği,
3- Elinde taş ile terör eylemlerinde en ön saflarda yer aldığı fotoğraf,
4-15 Temmuz’da darbeye direnen vatandaşlara DEAŞ teröristi muamelesi,
5-Sözde Ermeni soykırımını kabul etmesi,
6- Devlet katil değil, seri katil paylaşımı

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