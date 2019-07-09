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TV5, "fişlendi" diye yayına çıkardığı Nevşin Mengü'yü sırtından gösterdi

SETA raporunda yabancı basının ifşa edilmesiyle ilgili konuşmak üzere "Fişlenenler konuşuyor" temasıyla TV5'te yayına çıkarılan Nevşin Mengü, dizüstü etek giymesi nedeniyle konuşurken sırtından gösterildi.

09 Temmuz 2019 Salı 22:40
TV5, "fişlendi" diye yayına çıkardığı Nevşin Mengü'yü sırtından gösterdi

 yeniakit.com.tr 

TV5'te yayınlanan Suat Toktaş'ın  Düşünme Vakti programına konuk olarak Emre Bağce, Yavuz Oğhan ve Nevşin MengüSETA raporu konuşmak üzere çıkarıldı. Ancak Nevşin Mengü'nün TV5 yayınında uzak kadrajda sırtından gösterilmesi dikkat çekti.

Fişlendiği iddiasıyla Nevşin Mengü'yü yayına çıkarmaktan utanmayan TV5 yönetimi, Mengü'nün dizüstü etek giymesinden utandı. Mengü konuşurken kameralar ya yakın kadrajda gördü, ya da sırtından gördü. 

TV5, yayında gösterdiği tavrı sosyal medyada ise gösteremedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 22:40
  1. TV5
  2. Nevşin Mengü
  3. SETA raporu

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