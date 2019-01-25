0553 313 94 23

TV+ ile milyonlarca film tutkunu, 400 bin TL ödül kazandı

Milyonlarca kişiyi film gecesinde yarıştıran TV+, katılımcılara bugüne kadar 400 bin TL ödül dağıttı

25 Ocak 2019 Cuma 11:54
TV+ ile milyonlarca film tutkunu, 400 bin TL ödül kazandı

İSTANBUL (AA) - Dijital televizyon platformu TV+, fenomen canlı bilgi yarışması Hadi’de cumartesi akşamları yarışmacılara para ödülü dağıtmaya devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, sinema alanında gerçekleştirdiği iş birlikleri ve sponsorluklarla dikkati çeken TV+, fenomen bilgi yarışması Hadi’de film tutkunlarını buluşturmaya devam ediyor.

TV+ ile yüz binlerce kişinin heyecanla takip ettiği canlı bilgi yarışması Hadi’deki Film Geceleri'nde bugüne kadar 10 milyon kişi yarıştı. Ekim 2018'den bu yana her cumartesi saat 20.30'da filmseverlerle buluşan yarışma ile katılımcılar toplam 400 bin TL kazandı.


- Joker, TV+ Instagram hesabında


Turkcell’in güçlü altyapısıyla aynı anda 600 binden fazla kişiye ulaşan Hadi Bilgi Yarışması ile sinema alanında kendine güvenenler, telefonlarının başında 12 soruyu doğru yanıtlamak için ter dökecek. Tüm soruları doğru yanıtlayanlar, 20 bin TL'lik para ödülünü paylaşacak. Yarın gerçekleşecek Film Gecesi’nde, yarışmacılar "animasyon" kategorisindeki sorulara doğru yanıt vermek için mücadele edecek. Para ödülü için TV+, cumartesi günü tam 50 bin joker dağıtacak. Sınırlı sayıda jokeri, sosyal medya hesapları ve TV+ Instagram hesabından ilk gören ve hesabına tanımlayan 50 bin kişi, ekstra can hakkı anlamına gelen jokeri kazanarak ayrıcalıklı konuma gelecek.

Yarışmada bir soruda daha avantaj sağlamak isteyen katılımcılar ise yine TV+’ın Instagram hesabına https://www.instagram.com/tvplus/ adresinden erişerek ipucunu öğrenebilecek. Hesap gün boyu kilitli modda olacağı için hem joker kodunu hem de ipucunu sadece hesabı takip eden yarışmacılar görebilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:54
  1. Turkcell
  2. TV

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar yapıldı
    1. OLED üretiminde kullanılabilen özgün..
    2. Ağrı Dağı'nda PKK'lı teröristin cesedi..
    3. Renault Yönetim Kurulu yeni yönetim..
    4. TİKA'dan Moldova'daki Gagauzlara..
    5. Hatayspor ligde ve kupada adından söz..
    6. Döviz kurları
    7. Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü..
    8. Eğitim-Sen dini değerlerle kavgalı!
    9. Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü..
    10. Yılmaz Özdil nitelikli dolandırıcı mı?
    11. İran'da tutuklu eski ABD askeri..
    12. Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
    13. ABD'de silahlı bir grubun üyeleri..
    14. Milli boksörün gözü Avrupa..
    15. TV+ ile milyonlarca film tutkunu, 400..
    16. İranlı gazetecinin ABD'de gözaltına..
    17. İran 12 bin askerle tatbikata başladı
    18. BDDK'dan yönetmelik değişikliği
    19. Engellilerin eğitiminde yeni dönem
    20. "Sadece oyuncu değil, teknik direktör..
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”